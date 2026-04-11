3戦無敗リリージョワのスピードは目を見張るものがある。金曜朝は角馬場。落ち着いているのが何より。武幸師は「北海道の時より成長しているし、あと一日、うまく調整できれば」と穏やかな表情で語った。2走前のもみじSはのちの朝日杯FS2着馬ダイヤモンドノットを封じたほど。注文通りの形に持ち込めば好勝負になりそうだ。