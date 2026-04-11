栗東滞在のドリームコアは角馬場で乗ってからダートのBコースを周回した。先月19日に美浦から移動し、順調そのもの。萩原師は「先週しっかり負荷をかけていますので出走できる態勢は整ってきたと思っています」と納得の表情。競馬に関しては「決まった枠でジョッキーが対応してくれると思います」とルメールに一任している。