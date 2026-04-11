EXILEの松本利夫（50）が10日、福井工大福井中・高ダンス部のスペシャルサポーターを務めることになり、都内で会見した。今月1日から同校にダンス部がつくられ、松本は月に2回ほどレッスンを行う。「ダンスの技術はもちろん、夢を持つことの大切さをお伝えできたら」と意気込んだ。「やるからには日本一を目指す気持ちでやります」と力を込めた。また今月21、22日にはEXILEの東京ドーム公演が控えており、松本はパフォーマー