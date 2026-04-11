スターアニスは金曜朝、CWコースで調整。高野師は「リラックスして走れていました」とうなずく。「今週の追い切りが予定より少し速くなったし、どうかなと思ったんですが、むしろそれがいい方に作用しているなと。（この日、乗り手は）またがった時にさらに良くなっている、という感触があったみたいです」と好気配を伝えた。