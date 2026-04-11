前座でフライ級10回戦を予定していた高見亨介（24＝帝拳）が体調不良のため計量に現れず、前IBF王者アヤラとの試合は中止となった。前WBA世界ライトフライ級王者の高見にとって初防衛失敗後の再起戦だった。帝拳ジムの浜田剛史代表は前夜午後9時の段階では元気だったと明かし「深夜に体調が悪くなって病院に行き、ドクターストップがかかった」と説明。「体重はできていた」と減量失敗ではないという。浜田代表は「ボクサーと