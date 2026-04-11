ショウナンカリスは金曜朝、坂路を軽快に登坂。ゲートの駐立確認も行い、土曜の輸送に備えた。伊藤助手は「調教の強度を上げてきたが、ナーバスにならず落ち着いている」と愛馬の状態を伝える。今回は16番枠からのスタート。「コンタクトが難しい馬。もまれたりせずにスムーズなら」と枠を生かしたレース運びを期待していた。