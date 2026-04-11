「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）土壇場で激戦を制した試合後、阪神・近本は静かに帰路を急いだ。勝利を決める一打は前川に譲ったが、勝利を導く流れを作った今季初４安打、２盗塁。鬼門の敵地グラウンドで縦横無尽に駆け回った。チャンスメークにトドメの一打。トップバッターが逆転勝利を呼んだ。「右京がしっかりと打ってくれたので、気持ち楽に打席に立てました」振り返ったのは九回の打席だ。前川の適