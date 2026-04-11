【モデルプレス＝2026/04/11】見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3週より、Aぇ! groupの佐野晶哉（さの・まさや／24）演じる“シマケン”こと島田健次郎が登場。合同取材に応じ、自身が演じる役どころや撮影エピソードを語った。【インタビュー後編】【写真】Aぇ! groupメンバー「風、薫る」で激変ビジュアル◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」