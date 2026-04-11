【モデルプレス＝2026/04/11】4月11日、第34回「橋田賞」が発表された。「橋田賞」10件（野村昭子賞1件含む）、新人脚本賞3件が選出された。【写真】29歳朝ドラ女優「まさに天使」膝上ミニスカで美脚スラリ「橋田賞」は、人の心や人と人とのふれあいを温かく取り上げ、広く大衆に支持された番組と人に対して顕彰・助成するもの。橋田文化財団では、各TV局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び個人を対象に検討を重ね、