NY株式10日（NY時間15:17）（日本時間04:17） ダウ平均47875.23（-310.57-0.64%） ナスダック22893.62（+71.20+0.31%） CME日経平均先物57370（大証終比：+510+0.89%） 欧州株式10日終値 英FT100 10600.53（-2.95-0.03%） 独DAX 23803.95（-3.04-0.01%） 仏CAC40 8259.60（+13.80+0.17%） 米国債利回り 2年債 3.802（+0.035） 10年債 4.315（+0.040） 30年債 4.912（+