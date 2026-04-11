ＩＭＭ通貨先物４月７日主要国通貨円の売り越し増加 円93742枚の売り越し 20870枚の売り越し増 ユーロ7541枚の売り越し 8048枚減少し売り越しに転じる ポンド56354枚の売り越し 3689枚の売り越し増 スイスフラン30694枚の売り越し 823枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数5511枚の買い越し 1830枚の買い越し増 レバレッジド・ファンズ４月７日主要国通貨円の売り越し増加 円60210枚の売り越し 3027枚の売