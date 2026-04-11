ＩＭＭ通貨先物４月７日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ55648枚の売り越し 22964枚の売り越し増 豪ドル70813枚の買い越し 10693枚の買い越し減 ＮＺドル36075枚の売り越し 7487枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ４月７日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ47911枚の売り越し 2186枚の売り越し減 豪ドル41458枚の買い越し 2379枚の買い越し減 ＮＺドル15824枚の売り越し 1974枚の売り越し