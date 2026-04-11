【経済指標】 【米国】 ＊米消費者物価指数（CPI）（3月）21:30 結果0.9％ 予想0.9％前回0.3％（前月比） 結果3.3％ 予想3.4％前回2.4％（前年比） 結果0.2％ 予想0.3％前回0.2％（コア・前月比） 結果2.6％ 予想2.7％前回2.5％（コア・前年比） ＊ミシガン大消費者信頼感指数（4月・速報値）23:00 結果47.6 予想51.5前回53.3 ＊米耐久財受注（2月改定値） 23:00 結果