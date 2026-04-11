◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）竹丸は前回登板で５四死球と乱れたけど、この日は１四球。３ボールまでいったのも（四球を入れて）２３打者中２人だけだった。反省を生かしてストライク先行で同じ失敗をしないのがいいよね。阿部監督も「同じミスをしない」ことを求めているし、それに応えたね。初回、先頭の長岡から２番のサンタナまで１１球連続、この回１４球中１３球がストレートだった。