プレセピオは金曜朝、角馬場で体を動かした。笹田師は「変わらず来ていますよ」と淡々と語り、枠は大外18番で「仕方ないね」と受け止めた。話は37年前に戻り、師が所属していた名門・伊藤雄厩舎の名牝シャダイカグラ（89年桜花賞馬）の話題に。「あの時18番、単枠指定」と懐かしそうに振り返り、当時の再現Vとなればドラマだ。