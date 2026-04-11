広島は前日9日の巨人戦に続いて、DeNA戦（横浜）も雨天中止になり、ローテーションを再々編した。先発予定だった床田は12日に回り、岡本は土、日曜日の2試合で中継ぎ待機して、17日のDeNA戦（マツダ）に向かう。新井監督は「岡本は（次の先発まで）間が結構空くから土、日だけ中に入れる。土曜日に投げたら日曜日は投げない」と説明した。昨季中継ぎで41試合に登板実績のある右腕は「久しぶりの中なので楽しみ。すんなりできる