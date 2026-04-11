広島・新井監督は攻撃陣に奮起を促した。ここまで10試合を消化したチームは両リーグワーストの28得点。この日、DeNA戦が開催されていれば打順を組み替え、菊池を2番、中村奨を8番で起用する予定だった。「（試合が開催されていれば）2番にキク（菊池）。（中村）奨成を8番」3月27日中日との開幕戦から全試合2番で出場していた中村奨は打率.167と低迷。さらに小園は同.139、坂倉も同.167と本来の姿は影を潜めている。指揮官は