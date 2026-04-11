広島・矢野雅哉内野手（27）が10日、堅守からの巻き返しを誓った。24年にゴールデングラブ賞を獲りながら、正遊撃手を目指した昨季は打撃不振。今春キャンプでも精彩を欠いて途中から2軍降格を余儀なくされ、基本に立ち返って打力向上に努めてきた。5日に今季初昇格して以降、出場は守備固めでの1試合のみ。まずは武器で貢献しつつ、打席を得た時に成果を見せつける決意だ。本拠地での巨人戦を流した雨は、東へ移動してDeNA戦