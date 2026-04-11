「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）力と力のぶつかり合いを制し、二塁上で両手を振り上げた。劣勢の雰囲気を覆す、逆転への口火打。阪神・佐藤輝が大谷ばりの鼓舞で、一挙４得点を呼び込んだ。「チームみんなで逆転できたんで良かったです」。３時間４０分の激闘に少し疲れた様子だったが、充実感をにじませてバスに乗った。八回に１点を追加されて、マウンドには守護神の松山。オリジナルムービーも流れ、完全