広島の高卒7年目・持丸が、11日に出場選手登録される。22年7月7日以来、4年ぶりの昇格となる。「このチャンスをものにできるように。とにかく守備。1軍に上がれていない間ずっとやってきた部分。（試合に）出た時に発揮できれば」。今季はファーム・リーグで8試合に出場して打率.261、1本塁打、2打点。1軍に合流したこの日は横浜スタジアムで汗を流した。新井監督は「ファームから推薦があった。期待は？全部。思い切ってやっ