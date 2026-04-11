芝クッション値9.4＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11.3％、4角12.5％ダートG前7.5％、4角6.8％※金曜午前10時30分。芝は3角から直線の内に若干の傷みがあり、外めを回れる馬にチャンスがありそう。時計はややかかり、パワーが必要。ダートは変わらず前有利。