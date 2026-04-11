芝クッション値9.0＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前11.1％、4角10.3％ダートG前5.7％、4角5.2％※金曜午前9時。芝は全体的に良好な状態。開幕週で内前有利が濃厚。金曜の雨によりパワーが求められる可能性も。ダートは程よく水分を含んで、やや先行有利か。