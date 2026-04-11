エールディヴィジ 25/26の第30節 トウェンテとフォレンダムの試合が、4月11日03:00にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。 トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ジョエル・イデホ（FW）、アンソニー・デスコッ