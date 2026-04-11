ウサギのように見える猫【漫画を読む】ウサギのように見える猫だが…!?先日、『コネコネ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年4月6日現在)、今回紹介する漫画も8.2万いいね(2026年4月6日現在)を超える人気漫画家だ。『コネコネ』01キュルガをお腹の上に乗せて優しく撫でてあげるフータ。頭を撫でながら