2026年4月7日、中国メディアの参考消息は、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の記事「米国の人型ロボットの裏にある中国の技術」を参考に、世界の人型ロボット産業における中国の戦略について紹介した。記事は初めに、今年3月にカリフォルニア州サンノゼで開催されたイベント「NVIDIA（エヌビディア） GTC 2026」において、NVIDIAのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が、映画『アナと雪の女王』に登場