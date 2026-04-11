◇欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦クリスタルパレス3―0フィオレンティナ（2026年4月9日ロンドン）クリスタルパレスのMF鎌田が2点を演出する活躍で先勝に導いた。前半31分にボックス内への山なりのクロスでチーム2点目の起点になると、2―0の後半45分には右サイドからFWサールの頭にピンポイントクロスを合わせ、2試合連続となるアシストを記録した。地元紙デーリー・メールは「中盤でタクトを振り、欧州の舞台で