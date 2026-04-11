阪神の茨木秀俊投手（２１）が１０日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加。初勝利を挙げた９日のヤクルト戦（甲子園）から一夜明け、今季は初安打も目指すことを誓った。好投が目立った右腕だったが、２三振に倒れた打席での楽しそうな姿も話題となった。「昨日は打席に立って、やばいなっていうか、楽しかった」と心境を吐露。奥川のスライダーにも「すごかった」と興奮を隠しきれない様子だった。来季からセ・リーグもＤＨ制導