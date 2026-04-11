◇欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦マインツ2―0ストラスブール（2026年4月9日マインツ）欧州カンファレンスリーグの準々決勝第1戦が行われ、マインツの日本代表MF佐野海舟（25）がホームのストラスブール戦で衝撃的な先制点を決めた。持ち味のボール奪取から得点まで自身で完結するスーパーゴールで2―0の先勝に貢献。高騰する欧州での市場価値を証明する活躍で開幕まで2カ月となったW杯北中米大会に向け、ますます