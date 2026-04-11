子供たちが使う教科書に最も重要なのは、十分な学習効果が得られるかどうかである。デジタル化を進めたいからといって、教育の本質を見失うことになっては困る。政府は、デジタル教科書を正式な教科書と位置づけ、検定や無償配布の対象とする学校教育法改正案などを閣議決定した。法案が成立すれば、２０３０年度の小学校教科書から順次導入される。教育委員会などは「紙のみ」「紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド」「