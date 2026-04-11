大規模な災害が起きるたびに、被災者のペットをどう扱うかが問題になってきた。ペットがいるために避難所に入るのを拒まれ、車中泊を強いられたケースもある。一方、動物が苦手な人やアレルギーのある人が、ペットと同じ場所で避難生活を送ることを不安に思うのも無理はない。ペットを飼っている人とそうでない人が、ともに困難を乗り越えるにはどうしたら良いか。社会全体で考えておきたい。環境省は近く、人とペットの災