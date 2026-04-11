俳優の川栄李奈（３１）と廣瀬智紀（３９）が離婚したことを１０日、双方のインスタグラムで発表した。２０１９年５月から約７年の結婚生活にピリオドを打った。川栄はインスタグラムのストーリー機能で「私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と離婚を報告し、「俳優として、母として更に精進してまいります」と誓った。廣瀬はストーリー機能で離婚を発表