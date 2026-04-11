今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）がきょう11日開幕の春季山梨県大会でベンチ入りする見通しであることが10日、分かった。1メートル94、102キロの巨漢で投打に才能を発揮することから「ネクスト大谷」と称される逸材。今春選抜は長崎日大との1回戦で高校通算35号となる甲子園初本塁打を放つも、一塁守備の際に打者走者と交錯して左手首を痛め「左橈骨（と