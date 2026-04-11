文部科学省は、人工知能（ＡＩ）を活用した研究を支援する事業で、補助対象の研究計画を無作為に採択する「抽選方式」を導入する方針を固めた。審査の省力化やスピードアップのほか、評価が難しい独創的な研究も選ばれるようにする狙いで、試験的に実施する。英国やスイスなどで導入された事例があるが、国内の公的研究費では極めて異例だ。事業はＡＩを活用して研究を加速させる目的で、自然科学から人文社会系まで分野を問わ