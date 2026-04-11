NHK連続テレビ小説「風、薫る」で同枠初出演を飾るAぇ！group佐野晶哉（24）が、作品登場を前に取材に応じた。見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演で、日本で初めて近代看護学を学んだ女性2人を描く。佐野は見上演じるりんの良き相談相手・島田健次郎役で新しい言葉や外国語に詳しい役どころ。フランス語のレッスンにも取り組んだ。初登場シーンでも披露し「無駄に格好いいやつが登場したなとなった。凄く良かったです」