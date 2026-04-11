女優の川栄李奈（３１）と俳優の廣瀬智紀（３９）が１０日、それぞれインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、離婚したことを発表した。２人は２０１８年にダブル主演した舞台「カレフォン」をきっかけに交際に発展。１９年５月に結婚を発表し、同年１１月に第１子、２３年６月に第２子の出産を公表していた。この日、川栄は離婚を公表し「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」などとつづった。川栄は１