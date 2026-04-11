俳優の成宮寛貴が、１７日にスタートする日本テレビ系新バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜・後７時）で約１０年ぶりに地上波で演技を披露することが１１日、分かった。初回２時間スペシャルの再現ドラマにゲスト出演することを同局が発表した。「金曜ミステリークラブ！！！」は２月２０日をもって終了した「ニノさん」の後番組。世界の不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら