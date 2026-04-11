◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人がヤクルトを下し、貯金を今季最多の２とした。先発したドラ１ルーキー・竹丸和幸投手（２４）が６回途中で８安打を浴びながら１失点で切り抜けプロ２勝目をマークした。打っては増田陸の先制打、泉口の中押し打に加え、２―１の７回には今季初めて５番に入ったＴ・キャベッジ外野手（２８）が右翼席上の壁を直撃する特大の３号ソロで貴重な追加点を挙げ、３