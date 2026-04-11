巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１０日、Ｇ球場室内練習場で行われた３軍全体練習に参加し、順調な回復ぶりを示した。５日の３軍・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）に「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰したが、守備時に打者走者と交錯して左肩を痛めて交代していた。この日はフリー打撃で快音を響かせ、シートノックでは二塁で軽快な動きを披露。会田３軍監督は「軽症で済んで良かった。バッティングも強く振れているし大丈夫