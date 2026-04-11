Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２４）がこのほど、ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の取材会に出席した。女優・見上愛（２５）と上坂樹里（２０）がダブル主演する本作は、看護の世界を切り拓く２人のナースの冒険物語。１３日から登場する佐野は、主人公りん（見上）の良き相談相手の青年・島田健次郎（通称シマケン）を演じる。佐野は、本作が朝ドラ初出演で「ばあば（祖母）が朝ドラ大好きで毎朝必ず