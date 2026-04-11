◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（１０日・バンテリンドーム）左脇腹の筋損傷から復帰して、２度目のマウンドとなった守護神・松山が４失点で今季初黒星を喫した。３―１の９回に登板。佐藤と大山の連続長単打で１点を返されると、なおも２死一、三塁から代打・前川に右翼線への二塁打を浴び、尾田のファンブルも絡んで２点を失った。さらに近本の適時二塁打で、４点目を奪われてイニング途中のＫＯ劇。昨季、セーブ失敗