オリックス・宮城大弥投手（２４）が１０日、左肘内側側副靱帯（じんたい）損傷のため出場選手登録を抹消された。９日のロッテ戦（京セラＤ）の６回途中に違和感を訴え、緊急降板。この日、大阪市内の病院を受診していた。このまま長期離脱は避けられず、左肘靱帯の再建術（通称＝トミー・ジョン手術）に踏み切る可能性も出てきた。宮城にとって左肘の負傷は初めて。「まだ全然、分からない状態なので…」と打ち明けた９日の試