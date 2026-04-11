ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が１０日、リバン・モイネロ投手（３０）の１軍復帰に慎重な姿勢を見せた。左腕はキューバ代表としてＷＢＣに参加。大会後は母国の燃料不足の影響で、開幕２日前の３月２５日に来日した。独自調整が続く昨季パＭＶＰについて「（１軍合流は）まだまだ先だと思っている」と焦らせない方針を明かした。ＷＢＣは２試合に登板した。計７回１／３を１失点（自責０）と好投するも、チームは１次