お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす12日放送回には、ミセスコンテスト世界大会の妻と元プロバレエダンサーの夫が登場する。【動画】綺羅びやかなドレス姿を披露！悔しさでミスコン世界一になった妻夫はバレエ歴27年の元プロバレエダンサーで、現在は子どもから大人まで約50人の生徒を指導している。高校卒業後に単身ロシア