4月12日(日)阪神競馬場で行われる牝馬クラシックの初戦、桜花賞・G1。2歳女王スターアニス、クイーンC・G3勝ち馬ドリームコア、前走チューリップ賞3着のアランカールらに注目が集まる。舞台は阪神芝1600m阪神芝1600mに、桜の女王を目指す乙女たちが集結した。今週も有力馬の陰に隠れた穴馬を紹介！するはずだったが…。今年は、牡馬・牝馬クラシックともに大混戦！様々なデータを調べたものの、なかなか“穴馬”を導くことができず