◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１０日（日本時間１１日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場する。メジャー挑戦１年目の岡本はメジャーデビューから６戦連続安打をマーク。試合前時点で１２試合に出場して打率２割３分９厘、２本塁打、３打点の成績を残していた。８日（同９日）のドジャース戦では大谷との対決が