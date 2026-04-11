リーグ・アン 25/26の第29節 パリFCとモナコの試合が、4月11日02:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。 パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、マーシャル・ムネツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アンス・ファティ（FW）、サイモン・アディングラ（FW）らが先発に名を連