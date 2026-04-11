ボートレース福岡のG1「福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は11日に開幕する。初日、2日目とドリーム戦が組まれており、きょう11日の12Rが第1弾。まずは地元の西山貴浩が1号艇で登場する。西山を信頼する。素性の悪くないエンジンを背に前検の感触も及第点。きっちり逃げてシリーズに弾みをつける。好機力を武器に宮地、新田雄が襲いかかる。当地巧者の篠崎も侮れない。菊地は上積みが急務だ。＜1＞西山貴浩悪く