デビュー初勝利は、記憶にも記録にも残る忘れられないものだった。昨年11月16日のとこなめ9R、＜1＞長谷川雅和＜2＞石塚裕介＜3＞小野勇作＜4＞佐々木康幸＜5＞真鳥章太＜6＞鈴木というメンバーで行われた一戦は2コースから握った石塚に長谷川が応戦。佐々木の4カド捲り差しも勢いがなく最内を差した鈴木がスルスルと抜け出し、そのまま先頭でゴール。しかも3連単51万7830円は、とこなめの最高配当記録を塗り替える大波乱決着