西武園競輪の開設76周年記念「G3第1回平原康多カップ」が3日目を迎える。注目は11Rだ。単騎4人で難解な一戦こそ古性が軸。好位から捲ってアタマ。森田注意。＜1＞東口善朋古性君へ。＜2＞森田優弥脚がピリッとしない。話して自力。＜3＞阿部拓真初日よりは良くなったかな。自在。＜4＞伊藤颯馬良くなってきた。単騎でも自力。＜5＞金子幸央脚の状態がいい。地元勢へ。＜6＞荒川達郎森田さんへ。自分も