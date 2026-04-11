越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）が主演を務める舞台『メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜』が、10月24日より京都劇場、10月28日より銀座 博品館劇場にて上演されることが決定した。【写真】ふぉ〜ゆ〜越岡裕貴、願望告白「ジャニーズ事務所に公式で推されたい」本作は、京都を拠点に活動し、テンポの速い会話劇で人気を博すカンパニー「THE ROB CARLTON」の村角太洋が脚本・演出を手がける標準語と関西弁のウェルメイドなコメディ。